Piazze d’Europa in arrivo, cambia la viabilità: ecco le modifiche al traffico e dove parcheggiare

FOLLONICA – Tutto pronto per la nuova edizione follonichese di piazze d’Europa, e un grande evento come questo richiede ovviamente alcune importanti modifiche alla circolazione e alla sosta di tutti i veicoli.

Innanzitutto è utile sapere che, come ormai consuetudine in occasione della grandi manifestazioni in città, saranno aperte al parcheggio in “colorbit” posto fronte all’arena del Parco Centrale (dalle ore 14 del 22 marzo alle ore 24 del 24 marzo). Si rende poi necessario prendere visione dell’ordinanza che disciplina la nuova viabilità nelle zone interessate alla manifestazione.

Di seguito l’elenco dei punti importanti, secondo una nota del Comune:

1.divieto di transito e di sosta (0-24) con rimozione coatta, eccetto autorizzati, dalle ore 12 di oggi , fino alle 14 del 25 marzo 2019:

a) su tutta la Piazza XXV Aprile;

b) sul tratto terminale di Via Matteotti in ZTL;

c) su Lungomare Carducci fino all’intersezione con Via Giacomelli (sospensione temporanea pista ciclabile) ;

d) su via Albereta nel tratto fra via Giacomelli e piazza XXV Aprile

e) su via Zara

f) su Viale Italia da via Carducci a Largo Pineta

2. divieto di sosta (0-24) con rimozione coatta eccetto autorizzati, fino alle 14 del 26 marzo 2018:

a) su ambo i lati di via Merloni;

b) su tutta l’area di Largo Pineta;

c) via Vespucci su ambo i lati

3. chiusura al transito, eccetto forze dell’ordine, ai residenti e titolari di passo carrabile, fino alle 14 del 25 marzo:

a) su via Fratti, da via Marconi fino all’intersezione con via Roma (08-10)

b) su via Trento, da via Giacomelli fino a Lungomare Carducci

c) su via Fiume, da via Giacomelli fino a Lungomare Carducci

4. è istituito doppio senso di marcia fino alle 14 del 25 marzo per consentire la circolazione dei veicoli con le modalità previste dal punto 3.

a) su via Fratti, da via Roma fino all’intersezione con via Marconi (orario 7/10 solo per operazioni carico/scarco)

b) su via Trento, da via Giacomelli fino a Lungomare Carducci

c) su via Fiume, da via Giacomelli fino a Lungomare Carducci

5. divieto di sosta con rimozione coatta in via Fratti dai numeri 2 al 18, al fine di consentire la disponibilità di posti auto per mezzi di servizio alla manifestazione, con esposizione di apposito tagliando dell’organizzazione o dell’Amministrazione comunale fino alle ore 14 del 26 marzo 2019

6. è consentito il temporaneo transito alla ZTL di Piazza a Mare – Niccola Guerrazzi – Viale Italia e Via Fratti – Zara – piazza del Popolo esclusivamente ai mezzi dei partecipanti alla manifestazione che espongano la documentazione rilasciata dall’Associazione organizzatrice, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico scarico, con obbligo di raggiungere il parcheggio nelle aree appositamente individuate.

«Per l’accesso dal varco elettronico di via Fratti – chiarisce la nota – dovrà essere data comunicazione delle targhe dei veicoli partecipanti, al comando di polizia municipale, da parte degli organizzatori o partecipanti, per l’inserimento nella white-list. È vietato l’accesso ai passi carrabili presenti sul Viale Italia, nel tratto compreso tra Via Matteotti e Largo Pineta, fino alle 14 del 25 marzo. Il divieto di transito e sosta previsto nel presente provvedimento si estende anche ai possessori del contrassegno invalidi di cui all’articolo 188 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada senza alcuna eccezione o condizione». Per visionare l’Ordinanza completa: www.comune.follonica.gr.it

«E’ opportuno – dice ancora la nota – che i visitatori utilizzino i quartieri esterni al centro urbano per il parcheggio dei veicoli. Si indicano il quartiere di Pratoranieri e Salciaina quali zone preferenziali per chi proviene rispettivamente da Piombino e da Scarlino, mentre i quartieri 167 ovest (Via Amendola dove si svolge il mercato settimanale), la zona Pam e la 167 Est (dove c’è la ASL) per coloro che provengono dalla Via Massetana e dalla ex statale Aurelia. Si sottolinea la facilità con la quale è possibile raggiungere a piedi la zona in cui si svolge la manifestazione dalle aree sopra indicate, richiedendo a tutti la collaborazione per evitare di entrare nel centro urbano a cercare parcheggio».

Parcheggi da usare:

Parcheggio Coop – Via Leopardi – Via Buonarroti

Zona Pratoranieri – Quartieri di zona nuova fino via Santini: è possibile arrivare velocemente a piedi lungomare o attraverso la pineta di Ponente;

Zona 167 Ovest – 167 Est – facile l’arrivo a piedi rispettivamente tramite sottopasso ferroviario ed attraverso l’area Ex Ilva

Quartiere di Salciaina : facile arrivo a piedi attraverso la Pineta di Levante e Via della Repubblica

Parco Centrale (zona consentita), Parcheggio Pam, zona Via Sanzio