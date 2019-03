Mille adesioni e grande attesa per la tredicesima Granfondo dell’Argentario

MONTE ARGENTARIO – Scatterà domenica 24 marzo alle ore 9.30 dal Lungomare dei Navigatori a Porto Santo Stefano, la tredicesima edizione della Granfondo di mountain bike, gara organizzata dal Gruppo Ciclistico Monte Argentario con la Uisp Lega Ciclismo ed il patrocinio del Comune di Monte Argentario.



Si preannuncia uno spettacolo senza precedenti quello che, almeno stando al numero delle adesioni, oltre mille, offrirà questa edizione 2019. La manifestazione fin dal suo esordio ha sempre richiamato moltissimi cicloamatori da ogni parte d’Italia, attratti oltre che dall’importanza della corsa, dalla bellezza del percorso che attraversa l’intero Promontorio. Anche quest’anno due sono i percorsi previsti, dei quali uno lungo 44 km ed un altro più breve di 24 km; tanti chilometri percorsi in gran parte sulle strade sterrate dell’Argentario, passando da Porto Ercole, ai piedi di torri di avvistamento saracene ed al fianco di forti spagnoli. Un paesaggio splendido con vedute mozzafiato che spaziano dalle isole dell’Arcipelago Toscano ai monti dell’Uccellina, fino alla laguna di Orbetello e ad Ansedonia. Partenza ed arrivo con premiazioni dei primi tre sul Lungomare dei Navigatori.

“La Granfondo rappresenta un‘occasione importante di promozione del territorio grazie al gran numero di persone che tra cicloamatori e familiari al seguito arriveranno all’Argentario per il fine settimana, il turismo sportivo è uno degli elementi che possono costituire l’allungamento della stagione dell’accoglienza, per questo l’amministrazione comunale è felice di sostenere ed incoraggiare questo tipo di manifestazioni” ha detto il sindaco Francesco Borghini nel presentare l’evento insieme al consigliere delegato allo sport Giuseppe Sordini e a Giuseppe Palermo del Gruppo Ciclistico Argentario.

Vedremo dunque sulle strade e sui sentieri del Promontorio cicloamatori divisi nelle categorie Amatori, Turistica, Aeronautica confrontarsi nella gara di mtb amatoriale più importante della provincia e tra le prime del centro italia. Come da tradizione al suo interno si svolgerà il campionato italiano Aeronautica Militare e la prima prova del circuito Maremma Tosco laziale. Tra gli atleti favoriti ci sarà Federico Rispoli uomo di punta del Gruppo Ciclistico Argentario.

Per questa edizione della Granfondo si potrà usufruire del campo sportivo per il parcheggio dei camper fin dal sabato antecedente la gara. Il parcheggio sarà disponibile fino ad esaurimento dei posti ed è gratuito. Sempre al campo sportivo sarà possibile effettuare il lavaggio delle bici ed usufruire del servizio docce e per l’occasione la società calcistica terrà aperto il loro piccolo bar per soddisfare le esigenze degli ospiti.