Le ragazze dell’Atlante Marsiliana tornano alla Bombonera contro la penultima Bagnolo

GROSSETO – Dopo il turno di riposo, riprende fra le mura amiche l’avventura di campionato delle ragazze dell’Atlante Marsiliana. Le biancorosse se la vedranno con la penultima Futsal Bagnolo, discreta in attacco ma piuttosto fragile in difesa. I pronostici promuovono le maremmane, che però cercheranno di non guardare alla classifica e bissare il netto successo dell’andata.

Arbitrerà Mazza di Siena. Il fischio d’inizio è domani venerdì alle 22 alla Bombonera.

Il programma della 23esima giornata:

Futsal Florentia B-Fornacette Casarosa

Atlante Grosseto-Futsal Bagnolo

Olimpiacolle Fun-Gisinti Montecatini Pistoia

Cus Pisa-Prato

Oltreserchio-San Giovanni