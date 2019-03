La #PrimaveraEuropea arriva in città, i giovani: «Vogliamo un’Europa più giusta»

FOLLONICA – #PrimaveraEuropea: i Giovani Democratici di Follonica raccolgono l’appello dell’ex premier Romano Prodi e aderiscono all’iniziativa di esporre la bandiera dell’Europa.

«Come Giovani Democratici Follonica – spiega il segretario Giacomo Manni – Abbiamo fatto nostro l’appello di Romano Prodi e rilanciato dai Giovani Democratici Toscana. Oggi Giovedì 21 marzo abbiamo esposto la bandiera dell’Europa. Noi vogliamo essere Figli Fondatori per una Primavera Europea».

«La bandiera è stata esposta in un luogo simbolico della nostra città – conclude Manni – in quanto vogliamo e dobbiamo stare con un piede nel nostro passato ma con lo sguardo proiettato verso il futuro, Per un’ Europa che conservi la sua storia ma cambi radicalmente la sua agenda su lavoro, occupazione giovanile, immigrazione e svolta Green».