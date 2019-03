Il musicista Franco Fasano incontra gli studenti della Pascoli e suona con loro

GROSSETO – Il musicista a cantautore Franco Fasano ha incontrato gli studenti della scuola media Giovanni Pascoli all’interno del percorso Atelier creativo. «Appassionato del proprio lavoro, curioso di confrontarsi con i più giovani ma allo stesso tempo gentile e molto disponibile, Franco Fasano ha calamitato l’attenzione degli alunni della Pascoli durante l’incontro dei giorni scorsi, conclusosi con i giovanissimi in fila per farsi autografare i diari scolastici» raccontano dalla scuola.

«Credo che l’entusiasmo dei ragazzi vinca sempre su tutto – ha detto Fasano tracciando un bilancio dell’incontro -. Mi è piaciuto molto scoprire quanto sia viva la musica in questa scuola: ho infatti notato, tra i tanti ragazzi, che un paio di loro sono davvero bravi».

Insieme a Fasano e al suo chitarrista, Mauro Vero, esibizione finale anche di alcuni alunni della Pascoli che fanno parte del gruppo pop nato all’interno dell’istituto. L’incontro è stato aperto dal saluto della dirigente scolastica Lucia Reggiani e dell’assessora comunale con delega all’istruzione e ai servizi educativi Chiara Veltroni. E’ stata poi la volta di Fasano, autentico pilastro della canzone italiana, sulla scena da oltre trent’anni, come interprete agli inizi della sua carriera ma conosciutissimo soprattutto come autore di alcuni dei brani più belli portati al successo a Sanremo da grandi artisti come “Regalami un sorriso” di Drupi “Ti lascerò” “Ti amo” e “Mi manchi” di Fausto Leali.