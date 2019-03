Rubati 2 mila euro di attrezzi: furto nella notte. «Ci servono per lavorare»

GROSSETO – Oltre 2 mila euro di attrezzi da lavoro, un trapano del valore di 500 euro, e una linea vita, che serve per andare sui tetti e lavorare in sicurezza. Il colpo è stato messo a segno la scorsa notte in via Spontini, una traversa di via Mascagni, a Grosseto.

«Ce ne siamo accorti questa mattina – raccontano le vittime del furto -. Ieri sera il mio compagno, che ha un’impresa edile, ha parcheggiato il furgone in un parcheggio dietro casa, e questa mattina i ladri avevano fatto razzia».

I malviventi hanno lasciato gli attrezzi più minuti, tipo i martelli, per concentrarsi sulle cose di valore. Il trapano e soprattutto la linea vita. «Per noi è un danno enorme – raccontano ancora – abbiamo già ricomprato il trapano, perché non sarebbe stato possibile lavorare».

I ladri hanno aperto il finestrino (che scorre lateralmente) dell’autocarro Daily parcheggiato dietro il casottino dell’Enel e da lì sono riusciti ad entrare e scegliere con cura cosa portare via. «È una zona residenziale, e non ci sono telecamere purtroppo».

«Vogliamo mettere in guardia chi abita in zona a stare attento» affermano ancora dopo aver fatto denuncia ai Carabinieri. E l’appello è anche a chi dovesse vedere questo genere di attrezzi in vendita, magari su qualche sito di compravendite tra privati, ad avvertire le forze dell’ordine in caso di sospetto che si tratti di merce rubata.