Una grande festa maremmana per lanciare la nuova auto: Brogi e Collitorti aiuta anche la Fondazione Meyer

GROSSETO – Venerdì 22 marzo arriva la Grande Festa Maremmana per il lancio della Nuova Evoque. Dalle 18 butteri, musica e degustazioni nella concessionaria di via Zircone 3 a Grosseto. Evento gratuito aperto a tutti.

Brogi e Collitorti conferma di investire in Maremma e valorizzare il territorio. Così, per il lancio dell’ultima nata in casa Land Rover, la Nuova Range Rover Evoque, l’azienda ha voluto organizzare una Grande Festa Maremmana.

L’appuntamento è per venerdì 22 marzo dalle 18, in Via Zircone 3 a Grosseto. Ad accogliere la nuova auto ci saranno i Butteri dell’Associazione Butteri di Maremma e all’interno del salone sarà allestito un eccezionale buffet maremmano – gratuito – con i formaggi del Caseificio Il Fiorino, i salumi di Riccardo Subissati, i prodotti da forno di Andrea Montomoli, e un’esclusiva degustazione di grappe Nannoni a cura di Priscilla Occhipinti.

“Grosseto è diventata da tempo la nostra nuova casa – dice Olimpia Brogi, responsabile Marketing del gruppo Brogi e Collitorti – La Maremma è una terra vera e ricchissima di eccellenze. Noi vogliamo valorizzarle tutte, vogliamo essere insieme a voi e vogliamo camminare insieme per molto tempo. Per questo, per lanciare la nuova auto, abbiamo scelto un programma davvero maremmano e abbiamo voluto addirittura i butteri per cogliere appieno lo spirito di questa città e di questo territorio. Saranno proprio i butteri a cavallo ad accogliere gli ospiti e resteranno a disposizione dei bambini e di tutti coloro che vogliono fermarsi ad ammirare la bellezza di questi animali. All’interno del salone invece sarà tutto un tripudio di profumi e sapori della Maremma. Vorremmo una festa per questa città. Per questo apriamo le porte del salone a tutti! Vi aspettiamo”.

“Siamo felici che un’azienda del territorio ci abbia contattato – dice Mariano Molinari presidente onorario dell’associazione Butteri di Maremma – Il nostro gruppo di Butteri a Cavallo ha accettato con grande piacere di partecipare a questa iniziativa. Porteremo quattro cavalli e racconteremo la storia dei butteri con una piccola mostra fotografica e di oggetti all’interno del salone!”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento, Olimpia Brogi ha consegnato un assegno di 800 euro a Isabella, la mamma di Maria Sole Marras per il progetto che, all’ospedale Meyer di Firenze, porta il suo nome. “A dicembre abbiamo organizzato un aperitivo per fare gli auguri ai nostri clienti. In quell’occasione abbiamo deciso fare una donazione a un’associazione del territorio impegnata nella lotta contro i tumori in età pediatrica. Ci fa molto piacere oggi poter consegnare questo assegno a Isabella nel nome della piccola Maria Sole!”

Brogi & Collitorti S.p.A. opera nel settore auto e veicoli commerciali nelle zone di Empoli, Pontedera, Pisa, Grosseto e la Versilia, e nelle province di Pisa e Livorno dal 2004. Nel 2011 ha inaugura a Grosseto la nuova Concessionaria Land e Range Rover, e nel 2014 viene aperta la Sede Nissan di Grosseto. Disponibilità nei confronti del cliente e un personale altamente specializzato capace di ascoltare ogni esigenza, sono senza dubbio i punto di forza dell’azienda che si dimostra sempre più radicata ed attenta al territorio. Evento organizzato da Studio Kalimero.