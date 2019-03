ULTIM’ORA – Uomo incastrato sotto un muletto. Si lavora per tirarlo fuori

CINIGIANO – Aggiornamento ore 17.56: È un uomo di 80 anni quello rimasto incastrato sotto un muletto nella zona di Cinigiano. L’uomo ha riportato lesioni da schiacciamento alle gambe. L’anziano è stato trasportato a Siena con l’elisoccorso Pegaso.

News 17.28: I Vigili del fuoco stanno lavorando in un’azienda agricola dove un uomo è rimasto incastrato sotto un muletto su cui stava lavorando. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente avvenuto in località Ficali, nel comune di Cinigiano. Sul posto stanno intervenendo gli operatori del 118 e sta atterrando l’elisoccorso Pegaso. Presenti anche i Carabinieri.

Notizia in aggiornamento