GROSSETO – È uscita di strada e poi, non si sa ancora come, è rientrata sulla carreggiata finendo ribaltata su un lato. L’incidente è avvenuto pochi minuti fa sulla strada del Pollino, tra Grosseto e Marina. Sembra che l’autovettura abbia fatto tutto da sola. Sul poso è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Grosseto, oltre al personale medico del 118 e la Polizia municipale per i rilievi. Al momento non si conoscono le condizioni del conducente della vettura.

di 4 Galleria fotografica scontro strada Pollino