Lutto nel mondo del volontariato: è morta Margot, il cane che salvava le vite

FOLLONICA – «Margot, cane da salvataggio di 12 anni, non c’è più» a farlo sapere la sezione di Follonica del nucleo cinofilo società nazionale di salvamento.

«Una brutta malattia lo ha portata via agli affetti del suo “collega” Fabrizio – dice la nota della società – e dei volontari della sezione follonichese della società nazionale di salvamento. Margot era una golden retriver da salvataggio, che per un decennio ha prestato servizio sulle spiagge che vanno da Cecina a Castiglione della Pescaia, portando a termine svariati salvataggi di cui uno proprio a Follonica alcuni anni fa, quando una bambina di 9 anni stava rischiando di annegare nelle acque del Golfo».

«Ma Margot non si è fatta apprezzare soltanto sulle spiagge, perché lei era un cane “speciale” – prosegue la nota -da qualche tempo infatti, aveva anche ottenuto l’abilitazione per gli interventi di pet therapy che svolgeva sempre con grande gioia nelle carceri, nelle strutture per anziani e nelle scuole. Aveva inoltre partecipato a manifestazioni sportive di salvataggio di rilievo nazionale, portando sempre a casa risultati eccellenti».

Il Consiglio Direttivo e tutti i soci volontari della sezione di Follonica ringraziano Margot per il servizio svolto negli anni a favore della comunità: «Adesso vai Margot vai e nuota felice tra il candore delle nuvole».