CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – AGGIORNAMENTO ore 10,52 – Nell’incidente è rimasto ferito un uomo di 38 anni che è stato trasportato all’ospedale Misericordia di Grosseto.

NEWS ore 10,38 – Incidente stradale questa mattina, nella zona di Punta Ala dove si sono scontrati un camion dei rifiuti e una vettura. Lo scontro è avvenuto all’incrocio di Poggio alle Mandrie, nel comune di Castiglione della Pescaia.

Sul posto sono intervenuti personale medico del 118, i carabinieri per stabilire la dinamica dell’incidente e una squadra di Vigili del fuoco di Follonica, che ha messo in sicurezza i mezzi coinvolti. Non si conoscono ancora le condizioni delle persone ferite che sono state trasferite in ospedale al Misericordia di Grosseto.