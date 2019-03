Imprenditoria in rosa, tutte le opportunità a disposizione delle donne: il convegno in città

FOLLONICA – Appuntamento domenica 31 marzo alle 17 in sala Tirreno con il convegno dedicato al mondo imprenditoriale femminile e a chi in questo mondo vuol affacciarsi, organizzato dal Club Soroptimist International “Follonica – Colline Metallifere”, Confartigianato Imprese Grosseto con il patrocinio del Comune di Follonica, organizza.

“Si parlerà di imprese, di opportunità e chance tutte al femminile, di finanziamenti, startup, leggi – dice la presidente del Club Beatrice Bonetti – un arricchimento che grazie alla collaborazione con Confartigianato, che porterà un apporto tecnico professionale importante, potrà arrivare anche alle più giovani, a chi magari ha idee che vorrebbe realizzare ma trova difficoltà nell’addentrarsi in un mondo storicamente più maschile. L’appuntamento sarà arricchito da relatori che porteranno la propria conoscenza ed esperienza e non mancheranno i contributi di alcune donne che hanno fatto impresa e che, a loro modo e nei loro specifici campi, stanno riuscendo in modo brillante, con quel pizzico di originalità e passione che le donne riescono a mettere in tutto quello che fanno”.

“Sono onorato e soddisfatto della collaborazione , appena nata, con il club Soroptimist follonichese, grazie alla presenza della delegata di area della nostra organizzazione – dice Giovanni Lamioni, presidente Confartigianato Grosseto, e aggiunge – questo evento potrà dare informazioni e stimoli da cogliere e sarà dedicato ad ogni fascia di età, perché nel mondo dell’imprenditoria si può arrivare da giovani ma anche da più mature, magari dopo un percorso professionale diverso. La Confartigianato apporterà contributi di donne inserite nella nostra organizzazione dedicata all’artigianato e alla microimpresa, che potranno mostrare il quadro delle opportunità al femminile, ambito che stiamo curando in modo particolare, specialmente a livello locale. Ringrazio la presidente Bonetti e tutto il Club, e il sindaco Benini per l’attenzione costante che dimostra verso il mondo del lavoro”.

“E’ sempre un piacere sostenere le iniziative del Club Soroptimist – conclude il Sindaco di Follonica Andrea Benini – Club attivo e molto presente, che sollecita riflessioni ampie e articolate, puntando al femminile ma rivolte a tutti. Sarà interessante sentire le esperienze delle imprenditrici locali come Graziana Grassini, Nadia Lecci e Elena Neri: donne del nostro territorio che hanno fatto della loro passione un lavoro, e che per questo lavoro stanno raggiungendo risultati veramente eccellenti” .

Il programma:

Saluti

BEATRICE BONETTI – Presidente Soroptimist Follonica Colline Metallifere

TUNIA GENTILI – Presidente Commissione Pari Opportunità e Consulte S.I. d’Italia

ANDREA BENINI – Sindaco Città di Follonica

GIOVANNI LAMIONI – Presidente Confartigianato Grosseto

Contributi

LAURA SIMONCINI – Responsabile Relazioni Regionali Confartigianato Imprese Toscana

STELLA BEVILOTTI – Vicepresidente Movimento Donne Impresa Toscana

ELVIANA DONI – Delegata di area Confartigianato Imprese Grosseto

GRAZIANA GRASSINI – Enologa “Laboratorio di Analisi CAIM”

NADIA LECCI – Farmacista “Laboratorio Cosmetico Il Sogno”

ELENA NERI – Produttrice di olio “Azienda Agricola Agriturismo Tesorino”