I 350 mila euro dei canoni minerari saranno destinati ai comuni

FIRENZE – Ammonta a 350mila euro il gettito derivante dai canoni minerari e sarà destinato tutto ai comuni minerari.

La delibera approvata dall’ultima giunta ripartisce la somma dell’annualità 2019 fra i Comuni che hanno presentato progetti in coerenza con gli obiettivi dettati dalla legge regionale (Lr. 45/97 che stabilisce che il gettito sia tassativamente ripartito tra i Comuni) e cioè investimenti finalizzati a un migliore utilizzo delle aree minerarie, alla tutela ambientale e allo sviluppo socio economico dei territori.

“Sono risorse – ha commentato l’assessore Federica Fratoni – che arrivano da un bene del territorio e che quindi doverosamente devono tornare sul territorio. Ai Comuni il compito di reinvestirle al meglio, per progetti che saranno utili per la collettività e preziosi per l’ambiente”.