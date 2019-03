Gestione degli ormeggi sociali: «Sarà assegnata prima del ponte di Pasqua»

ORBETELLO – «Approvati oggi ed in via di pubblicazione i bandi per la gestione biennale degli ormeggi comunali di Talamone e Santa Liberata» a farlo sapere è il consigliere delegato Ivan Poccia.

«Dopo la positiva esperienza dei precedenti bandi che abbiamo affidato come amministrazione per la prima volta in maniera pluriennale – spiega Poccia – abbiamo deciso di riconfermare tale formula che ha permesso di dare stabilità alla gestione e tranquillità a chi ha scelto di ormeggiare la propria barca nei nostri pontili. In questo modo sarà affidato il servizio prima del ponte di Pasqua permettendo così a chi lo gestirà di avere i tempi necessari per organizzare la stagione e fornire un servizio migliore ai diportisti».

«Inoltre a giorni verrà anche prorogata a termini di legge la concessione degli ormeggi residenziali del canale nel fiume Albegna – annuncia il consigliere – così da garantire anche nel sito dell’albegna la giusta continuità ai diportisti residenti. Stiamo cercando di farci trovare pronti per la stagione anche nel settore del diportismo, il cui indotto è fondamentale per chi opera nel settore, e con questi ultimi atti, dopo l’abbattimento delle tariffe per i residenti e l’abolizione dell’Isee, siamo certi che gli operatori e i diportisti orbetellani potranno essere soddisfatti dopo anni di incertezze e di gravosa e inutile burocrazia»