Gea Basketball, le giovani Tanganelli e Panella convocate per il torneo Carloni

GROSSETO – Due giocatrici tredicenni della Gea Basketball Grosseto, Sofia Tanganelli e Alice Panella, sono state convocate per il torneo Fosco Carloni riservato alle 2006, che si svolgerà dal 7 al 9 aprile a San Vincenzo.

Il responsabile tecnico toscano, Stefano Tommei, ha chiamato per il prestigioso appuntamento giovanile anche il coach della Simply Market Gea Luca Faragli, che in questa stagione ha condotto al campionato Under 14 Silver il quintetto grossetano, che grazie al successo con il Piombino è ancora in corsa per un posto nei playoff.

Un meritato premio ad un tecnico che si sta distinguendo per competenza e professionalità: è il secondo di Pablo Crudeli e da quest’anno collabora anche con Il quintetto di serie C femminile.

Nel torneo Carloni Alice Panella è stata inserita nella squadra delle Foxes, Sofia Tanganelli disputerà il torneo con le Zebras.