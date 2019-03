Elena Rossi del Marathon Bike sempre più ultra: buona prova al Trasimeno

GROSSETO – Continua a macinare chilometri l’atleta del Team Marathon Bike Elena Rossi. Dopo l’esordio nella 50 km, a distanza di pochi giorni Rossi si è cimentata con successo nei 58 km della Strasimeno in 6:54:41, con una prestazione degna di nota che conferma le sue doti di ultrarunner. Le recenti prestazioni sono soprattutto un ottimo viatico per la gara regina degli ultra, ovvero i Cento del Passatore della Firenze-Faenza.

Grande soddisfazione da parte di Elena come del suo allenatore Di Cosimo che allena anche il figlio Giovanni nel triathlon.