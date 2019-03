Cascate del mulino, il Pd: «Devono rimanere pubbliche»

SATURNIA – «Le cascate del mulino devono rimanere pubbliche» questa la posizione del Partito Democratico territoriale spiegata dal segretario Gesué Domenico Ariganello.

«Le cascate del mulino – spiega Ariganello – da sempre rappresentano uno dei luoghi più importanti della Maremma e una straordinaria cartolina per questo territorio. Il dibattito che si è acceso sul futuro di questa straordinaria bellezza naturale, anche di rilievo regionale e nazionale, non può prescindere da tre punti essenziali: il mantenimento di una fruizione pubblica con una gestione e programmazione coerente; una tutela del bene rispetto agli eccessi di flusso e il rischio del depauperamento della sua bellezza naturale; la possibilità per la comunità di capitalizzare al meglio il flusso turistico che esse generano con ricadute determinanti per l’intera economia mancianese».

«Per questo motivo – conclude Arganello – va ricercata la giusta sintesi per mettere insieme queste tre necessità. La posizione del Pd, sia chiaro, non è e non sarà mai pregiudiziale né sui progetti né sull’idea di un quadro complessivo di gestione del complesso, ma per noi risulta imprescindibile un impegno concreto sulla gestione pubblica del sito. Il nostro approccio sarà, come sempre, costruttivo e disponibile al dialogo e chiediamo che il dialogo che abbiamo avviato con i cittadini venga aperto a tutti i livelli, perché le cascate del mulino e il loro futuro sono troppo importanti per questo territorio e per la comunità di Manciano».