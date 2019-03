Campionati studenteschi nazionali: è maremmana la giovane atleta che rappresenta la Toscana

ORBETELLO – E’ Ambra Sabatini a rappresentare la regione Toscana ai campionati studenteschi nazionali, dopo aver vinto le gare regionali di corsa campestre.

Ambra, 17 anni, è un’atleta dell’Istituto Da Verrazzano di cui frequenta, ad Albinia, la classe terza dell’indirizzo tecnico economico. Dopo aver vinto le fasi provinciali e regionali della corsa campestre, la giovanissima atleta si misura ancora nella prova individuale, sfidando i migliori atleti provenienti dalle scuole di tutta Italia.

«Un risultato, quello di Ambra, a cui teniamo molto – fanno sapere dall’Ite di Albinia – in quanto incoraggiamo sempre i nostri ragazzi a intraprendere ogni tipo di attività sportiva, che inseriamo anche nel loro curriculum scolastico. Lo sport, nella nostra filosofia, è parte integrante dello sviluppo armonico dei ragazzi, per questo anche come Istituto promuoviamo attività come il conseguimento del brevetto da bagnino che si svolgono nella piscina di Porto Santo Stefano».

Foto di M.Carri