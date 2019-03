Arrivano i campi avventura di Legambiente: per una vacanza all’insegna della natura

RISPESCIA – Al via la collaborazione tra Panda Avventure e Legambiente “Il Girasole” per una primavera all’insegna della natura, del divertimento e della salvaguardia dell’ambiente. Quest’anno, il Girasole di Legambiente, centro nazionale per lo sviluppo sostenibile e location ideale per soggiorni di gruppi di studenti, giovani ma anche per meeting e workshop, rinnova l’offerta e raddoppia le forze, avviando una sinergia importante con un’azienda leader nel settore delle vacanze avventurose, attive ed immerse nel verde.

“Quella con Panda Avventure – ha dichiarato Angelo Gentili, responsabile del Girasole di Legambiente – rappresenta una collaborazione di livello che ha il compito di rendere ancora più attrattiva l’offerta che in questi anni il Girasole ha messo in campo per giovani e giovanissimi ma anche per gruppi alla ricerca della location ideale in cui trascorrere un soggiorno speciale immersi nel verde. Al Girasole, ambiente, natura, sana alimentazione e relax si fondono per creare un’atmosfera unica a pochi passi dal Parco della Maremma e vicino ad alcuni dei piccoli borghi tra i più belli d’Italia. Avere al nostro fianco Panda Avventure – ha continuato Gentili – significa poter contare su un alleato che condivide la nostra mission e che ha come obiettivo quello di mettere al primo posto l’educazione ambientale e al tempo stesso di far divertire e rilassare gli ospiti nel rispetto della natura e dell’ambiente, nel cuore della Maremma toscana. Le prenotazioni sono aperte ed il Girasole è già pronto per la bella stagione. Non posso, dunque, che dirmi ancora una volta soddisfatto – ha concluso Gentili – delle unioni strategiche che la nostra associazione continua a mettere in campo, fondamentali per rendere la Maremma il cuore pulsante di una coscienza sempre più green.”

“Panda Avventure e Legambiente – dichiara Matteo Del Giudice, Direttore della Junior Panda Avventure – sono “compagni di viaggio” per un turismo sostenibile e responsabile e condividono da sempre gli stessi valori educativi e di promozione della natura e dell’ecologia. L’obiettivo è quello di formare ragazzi, introducendoli al concetto di “economia sostenibile” attraverso un’esperienza vissuta in ambienti significativi dal punto di vista naturalistico. Alle attività di turismo scolastico seguiranno le proposte di soggiorni estivi con una perfetta sinergia per rendere la vacanza dei più giovani un’imperdibile occasione formativa per un futuro green e attento all’ambiente naturale. Un progetto che non possiamo non considerare win-win.”

Per informazioni e/o prenotazioni: siti web www.legambienteilgirasole.it e www.campiavventura.it, telefono 0564.487711- 06.44362315 , mail info@legambienteilgirasole.it. – panda@pandaavventure.it