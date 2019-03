Alberto Pecchi è il nuovo presidente Fipac Confesercenti

GROSSETO – Cambio al vertice della Fipac provinciale, la Federazione italiana dei pensionati della attività commerciali, che fa parte di Confesercenti. Alberto Pecchi è infatti il nuovo presidente, e prende il posto di Luigi Freddiani.

«Porteremo avanti quanto fatto in questi anni – afferma Pecchi, che sino a ieri ricopriva la carica di vicepresidente –. Siamo sempre stati molto attivi, e i nostri soci hanno sempre risposto sempre bene quando abbiamo proposto delle attività. A maggio, a Firenze, si svolgerà la festa regionale Fipac, e stiamo già lavorando per il nostro consueto stand all’interno della festa degli ambulanti. Gli scorsi anni abbiamo proposto delle attività, di concerto con la Croce rossa, all’interno della “Settimana della salute” e alcune escursioni in luoghi suggestivi della città».

Ma le attività della Fipac non finiscono qui: si sta già lavorando per portare i soci al primo convegno nazionale, e poi a settembre, come d’abitudine, si terrà la consueta gita sociale. «Ringrazio Freddiani per il lavoro svolto sino ad oggi e che – conclude Pecchi – porteremo avanti con orgoglio».