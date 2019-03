Verso Gavorrano-Aglianese, tutti i numeri del campionato dei rossoblù

BAGNO DI GAVORRANO – Prima di pensare al recupero della gara di Bastia Umbra di mercoledì 27 marzo, il Gavorrano deve concentrarsi sulla sfida casalinga di domenica prossima contro l’Aglianese, una delle migliori formazioni del ritorno, che ha messo insieme 20 punti, compresi i tre arrivati dopo aver piegato il Ghivizzano.

I ragazzi di Marco Cacitti, che di punti ne hanno messi insieme 23 in undici gare, stanno attraversando un buon momento, con dieci risultati utili su dodici disputate e tre sole reti subite nelle ultime dieci gare. I punti collezionati dal 23 dicembre 2018 ad oggi sono 26 in dodici incontri ed hanno permesso di recuperare quattro posizioni, passando dal dodicesimo all’ottavo posto. La vetta della classifica, occupata dalla Pianese a 57 punti, è a dieci punti di ritardo, ma Conti e compagni, che hanno la terza difesa del girone E con 23 reti subite (Pianese e Ponsacco le uniche a far meglio rispettivamente con 17 e 22), sono intenzionati a migliorare i loro numeri e a regalarsi otto partite finali da protagonisti. Nessuno fa tabelle di marcia: l’intento è quello di vincere il più possibile e tirare le somme il 5 maggio.

I numeri del Gavorrano:

Vittorie in trasferta: 5 (Trestina, Sangiovannese, Scandicci, Cannara, San Gimignano)

Vittorie in casa: 8 (San Gimignano, Bastia, Ghivi Borgo, Seravezza, Sinalunghese, Ponsacco, Trestina, Sangiovannese)

Pareggi in casa: 4 (Montevarchi, Cannara, Prato, Real Forte)

Pareggi fuori: 4 (Serravezza Pozzi, Pianese, Montevarchi, Real Forte)

Sconfitte in casa: 3 (Massese, San Donato, Tuttocuoio)

Sconfitte in trasferta: 6 (Sinalunghese, Tuttocuoio, Ponsacco, Aglianese, Viareggio, Prato)

Partite senza subire reti: 14 (Seravezza, San Gimignano, Trestina, Real Forte, Sangiovannese, Bastia, Pianese, Ghivi Borgo, Montevarchi, Sinalunghese, Cannara, San Gimignano, Ponsacco, Trestina, Sangiovannese)

Gare senza segnare reti: 9 (Seravezza, Tuttocuoio, Ponsacco, Real Forte, Aglianese, Pianese, Viareggio, Montevarchi, Tuttocuoio, Prato)

Sconfitta più netta: 2-0 (Ponsacco)

Vittoria più netta: 3-0 (San Gimignano)

Partita con più gol: 5 (Massese, San Donato, Seravezza)

Rigori a favore: Gomes, Conti (2)

Rigori contro realizzati: Chicciarelli (Viareggio)

Rendimento allenatori: Battistini 3 punti in 5 giornate, Rigucci 15 punti in 11 giornate, Cacitti 29 punti in 14 giornate

Squalifiche: Gomes, Lucarelli, Placido, Ferrante, Berardi (5), Conti (4), Bruni.

Striscia di risultati positivi: 5 (dall’8° al 12°; dal 19° al 23°)

Marcatori: Gomes 7; Jukic 4, Lamioni 3, Leo Costanzo 3, Conti 3

Punti: 47

Punti primo tempo: 43

Punti in casa: 28

Punti in trasferta: 19

Gol in casa: 20;

Gol in trasferta: 10

Reti subite: 23 (12 in casa, 11 in trasferta)