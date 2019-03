Tutte vittorie nei playoff del calcio a 7: sorridono Veterani Sportivi e Il Veliero

GROSSETO – Cinque vittorie casalinghe nei cinque incontri d’andata dei playoff del campionato di calcio a 7 over 35 Csen. E’ partita a spron battuto la fase eliminatoria della competizione che si svolge nel campo sintetico della Cittadella dello Studente. Cinque vittorie casalinghe, che però lasciano ancora aperto il discorso relativo alla qualificazione. I Veterani Sportivi si sono imposti con autorità – 3-0 – sul Panificio Arzilli, facendo valere il divario in classifica. Savelli, Penco e Valente potrebbero aver chiuso i conti sulla qualificazione al secondo turno.

Vittoria sofferta invece per il Ristorante Il Veliero che ha faticato per battere 2-1 la Panetteria Maremma, decisa a rompere le uova nel paniere. Una doppietta di Roberto Podestà ha consentito agli orbetellani di vincere l’andata. Tutto aperto anche nel confronto tra La Stecca e Bar Porta Vecchia, terminato 6-5, dove non sono bastate le reti di Sacchini e Battistini contro un grande Hasnaoui, autore di un poker. Vittoria preziosa anche per il Napoli Maremma, 5-2, contro il Finanzia e Friends. Per il passaggio del turno è tutto rimandato al match di ritorno.

3-0

VETERANI SPORTIVI: Chiofalo, Spampani, Savelli, Magaddino, Nardi, Angeli, Carlotti, Penco, Valente.

PANIFICIO ARZILLI: Baiamonte, Condomiti, Luci, Notaro, Bruni, Narducci, Lato, Lozzi.

Marcatori: Savelli, Penco, Valente.

2-1

RISTORANTE IL VELIERO: Podestà G., Monaci, Di Roberto, Nannini, Bonucci, Benocci, Bruni, Podestà R.

PANETTERIA MAREMMA: Allegro, Seggiani, Carducci, Siveri, Ferrara, Cinelli, Chirico, Cipriani, Cianti, Bartoli.

Marcatori: 2 Podestà R., Chirico.

6-5

LA STECCA: Ottaviani, Cuneo, Battistini, Santiloni, Balducci, Falciani, Cantalino, Sacchini, Biagetti.

BAR PORTA VECCHIA: Tullo, Salvafondi, Silvestre, Zerbini S., Zerbini R., Argiolas, Hasnaoui.

Marcatori: 3 Sacchini, 2 Battistini, Cantalino; 4 Hasnaoui, Silvestre.

5-2

NAPOLI MAREMMA: Canu, Falcone, Martorelli, Cantagallo, Basilicata, Manzo, Mauro, Lopez, Casolaro, Riso.

FINANZIA E FRIENDS: Marzocchi, Prusei, Somma, Svetoni, Bova, Rossi, Rosi, Ottobrino.

Marcatori: 2 Mauro, 2 Falcone, Lopez; Ottobrino, Rossi.