Torbiera sempre a meno cinque dal Senzuno, Massa Valpiana travolge Montemerano

GROSSETO – Il Senzuno vince e la Torbiera risponde, nella corsa per il primo posto nel campionato Elite Uisp. Se la partita dei follonichesi, in casa con il Prata, non presentava grandi ostacoli e il risultato (3-0) lo dimostra, più complicato era l’impegno dei capalbiesi alle prese con la trasferta di Polverosa. Sul campo della squadra capace di battere la capolista, però, la Torbiera tira fuori gli artigli e passa di forza (1-3). Restano 5 i punti tre le due contendenti, ma la Torbiera spera ancora considerando la partita in meno rispetto ai rivali. Perde contatto la Marsiliana, sconfitta a Venturina per 2-1, mentre il Torniella supera all’inglese la Disperata e adesso può legittimamente puntare al terzo posto.

Game over o quasi in Eccellenza, con la capolista Massa Valpiana che la supera con lode uno degli ultimi esami rimasti travolgendo per 3-0 il temibile Montemerano, che ora precipita a -15. Più vicino, ma comunque a -8, che sperava di potersi avvicinare in questa giornata e invece si deve accontentare del successo di misura sul Campagnatico. L’Atletico Grosseto sbanca Magliano, mentre il Chiusdino cala il pokerissimo con il Sant’Angelo. Continua il momento positivo della cenerentola Granducato, che frena sul pareggio anche il Seggiano; senza vincitori anche Paganico-Alberese.

Elite

Diciottesima giornata

Polverosa-Torbiera 1-3

Senzuno-Prata 3-0

Torniella –Disperata 2-0

Venturina-New Team 2-1

Riposa: Gavorrano

Classifica

Damoka Senzuno 32

Torbiera 27 *

New Team Marsiliana 23 +

Pizzeria Ballerini Gavorrano 23

Algida Benini Venturina 23 +

Torniella 23 *

Polverosa 19 +

Disperata 17

Prata 11

Eccellenza

Diciannovesima giornata

Magliano-Atletico Grosseto 0-2

Chiusdino-Sant’Angelo 5-1

Granducato-Seggiano 0-0

Boccheggiano-Campagnatico 1-0

Massa Valpiana- Montemerano 3-0

Paganico-Alberese 1-1

Riposa: Ribolla

Classifica

Massa Valpiana 43

Boccheggiano 35

Montemerano 28 *

Paganico 28

Chiusdino 28 *

Seggiano 24

Alberese 23 **

Magliano 21 *

Atletico Grosseto 20

Sant’Angelo 19 *

Ribolla 18 *

Campagnatico 17

Granducato del Sasso 6 *

*Una partita in meno

**Due partite in meno

+Una partita in più