FOLLONICA – Vittoria doveva essere e vittoria è stata per l’Impredil Follonica. I biancazzurri tornano al successo in campionato superando 5-2 il Sarzana.

La partita del Capannino parte male, con gli ospiti che vanno in vantaggio dopo 5 minuti con la rete di Rampulla Velazquez, ma prima Mario Rodriguez, poi Banini, ribaltano il punteggio. Subito dopo l’intervallo, poi, in una manciata di secondi il match in pratica si decide: rigore per il Sarzana che Borsi si fa parare, sul capovolgimento di fronte il solito Banini fa 3-1.

L’altro protagonista del match di Follonica è Mario Rodriguez, che corona una prestazione super segnando prima il quarto, poi il quinto gol dei maremmani. Inutile, per il Sarzana, il 5-2 di Pistelli.

Con questo successo il Follonica consolida la sua posizione tra le migliori otto e avvicina proprio il Sarzana al sesto posto.