Lavori nel porto, l’annuncio: «Si concluderanno prima dell’estate»

TALAMONE – «L’amministrazione appena insediata ha iniziato immediatamente a lavorare per risolvere la questione dell’escavo di Talamone che andava avanti da tempo senza soluzione» così il sindaco Andrea Casamenti e l’assessore ai lavori pubblici Luca Teglia, dopo che, nei giorni scorsi, il Pci di Orbetello aveva espresso preoccupazioni per il ritardo nelle operazioni di escavo.

«L’intervento da 1 milione e 100 mila euro – chiariscono i due amministratori – è stato finanziato con 600 mila euro dalla Regione, 350 mila euro dal consorzio di Talamone e 150 mila euro dal Comune. E’ stata necessaria la collaborazione di tutte le parti interessate e sicuramente un ringraziamento va alla regione per l’importante finanziamento. Finalmente siamo arrivati al traguardo. Oggi termina la rimozione dei corpi morti che aveva avuto inizio nelle scorse settimane e secondo il cronoprogramma il 25 marzo ci sarà la consegna lavori alla ditta incaricata».

«La fine dei lavori è prevista per la prima settimana di maggio – concludono Casamenti e Teglia – per la nostra amministrazione comunale è l’ennesimo importante traguardo che si era prefisso di raggiungere. Con gli operatori di Talamone abbiamo fatto molte riunioni e i medesimi sono a conoscenza dell’impegno che l’attuale amministrazione ha messo per la risoluzione di questa delicata problematica. Inoltre ringraziamo la Regione che si sta attivando anche la messa in sicurezza della fascia costiera a Talamone, comprensiva anche del bagno degli uomini».