In riva alla Laguna arrivano 23 rari Voltapietre. Per la gioia dei birdwatchers

ORBETELLO – Il loro nome è arenaria interpres, volgarmente detti Voltapietre. Sono 23 e sono arrivati in riva alla Laguna di Orbetello da circa un mese. A segnalarli ornitologo socio del WWF Cosimo Andreuccetti. «I piccoli limicoli piuttosto rari, con il dorso scuro e maculato, la pancia bianca e le zampe di un arancione acceso hanno scelto le sponde della laguna di Orbetello per sostare durante la loro migrazione – afferma il WWF -. Essi amano le sponde sassose delle lagune e le coste del mare, alla ricerca di piccoli invertebrati e crostacei spostando le pietre con il becco, da qua il nome».

«Ad avvistarli per la prima volta sono stati in volontari del WWF di Orbetello, che attestano la loro presenza da circa un mese. La notizia ha subito fatto il giro nei gruppi di Birdwatching sui Social Network, portando ad Orbetello numerosi birdwatchers e fotografi naturalistici per immortalare questi piccoli limicoli che a seconda del vento si spostano da una sponda all’ altra della diga. Gli occhi attenti dei volontari WWF hanno osservato che uno dei Voltapietre è inanellato; in gergo naturalistico si intende che porta ad una zampa un anellino metallico recante dei codici e dalla lettura dell’anello si è capito che il Voltapietre è stato inanellato in Polonia. Questi dati sono fondamentali per ricostruire le rotte migratorie di tali specie».

«Questo stormo è stranamente confidente e sembra abituato al passaggio di pedoni e ciclisti, senza allarmarsi eccessivamente. Il WWF invita tutti coloro che si recano sulla diga ad osservarli con discrezione senza disturbarli, stando a debita distanza. Tale episodio è prova di come la Laguna offra ancora riparo e sicurezza ad una vastissima biodiversità, che il WWF si impegna a tutelare, far conoscere ed apprezzare a tutta la collettività» Conclude.