Il pilota scarlinese Massimiliano Cocchetti finisher al campionato europeo a Valencia

SCARLINO – Anche uno sportivo maremmano alla prima prova del Campionato Europeo Motorally in Spagna, svoltosi a Valencia. Il pilota Massimiliano Cocchetti, scarlinese portacolori del Moto Club Follonica, è stato uno dei 140 concorrenti provenienti da tutto il Mondo al via della massacrante competizione enduristica spagnola. 1500 km in quattro giorni, con 600 km di prove speciali che hanno messo a dura prova sia le moto che i piloti.

Cocchetti, che ha corso con la Beta 430 rr, ha chiuso con la 42esima posizione finale. Complicata la prima giornata di gara di “soli” 360 km, la più dura e selettiva dell’intera manifestazione, dove per vari problemi di messa a punto della moto e per il poco allenamento, ha rischiato di dover gettare la spugna. Ma grazie agli incoraggiamenti degli amici, del figlio Gregorio, dei familiari e all’ottimo lavoro dei meccanici Paolo e Silvano del Dirt Team di Paolo Machetti, i quali hanno lavorato fino a notte fonda per far “resuscitare” il mezzo, Massimiliano è riuscito a ripartire per poter portare a termine la gara finendo le tre restanti giornate di gara in buone posizioni. Prossimi appuntamenti Grecia e Albania.