Goleade vincenti delle squadre giovanili del Grosseto, i Giovanissimi B espugnano l’Elba

GROSSETO – Weekend di soddisfazioni per le formazioni giovanili del Grifone a partire dal pokerissimo degli Juniores regionali. Nella ventiseiesima giornata del campionato Elite il team di mister Consonni si aggiudica per 5-2 il derby della zona playoff battendo a agganciando in graduatoria la Cuoiopelli, ritrovandosi adesso secondo a cinque punti dalla leader Fucecchio.



GROSSETO: Mileo, Castellazzi, Baldi, Consonni W., Ferraro, Pecciarini, Harea, Anselmi, Villani, Rosi, El Guerouani. A disposizione: Cacciabaudo, Chelini, Tortora, Bianchi, Rrumbullaku, Lorini, Bojinov, Zarone, Biancalani. All. Consonni L.

CUOIOPELLI: Casalini, Nidiaci, Benelli, Landi, Sbenaglia, Tocchini, Orsi, Martinelli, Morelli, Cardellicchio, De Luca. A disposizione: De Tommasi, Mazzantini, Nicoara, Fabbrizzi, Testaino, Malattino, Paja, Dyla, Respino. All. Baggiani.

ARBITRO: Diana di Grosseto

MARCATORI: Zarone, El Guerouani (2), De Luca, Villani, Morelli, Harea

Ancora più rotondo il successo esterno degli Allievi provinciali, che strapazzano il Braccagni con un sonoro 7-0 superando le cento reti in attivo e consolidando il loro primato in classifica. Gara in discesa per gli unionisti, con reti di Alberti e doppietta di Marraccini nel primo quarto d’ora. Nella ripresa ancora grifoncini in attacco con azioni belle e scorrevoli: a segno con Meacci, ancora Alberti, Angiolini e, allo scadere, Torti.

BRACCAGNI: Cusi, Zenobi, Callai, Balestri, Marzocchi, Mucci, Cappelli, Zambernardi, Ceribelli, Temperani, Fiacchi.

GROSSETO: Coppola, Angiolini, De Michele, Marraccini, Fregoli, Sacchini, Alberti, Carpentiero, Cerretti, Pratesi, Meacci. A disposizione: Cacciabaudo, Mascelloni, Maiorana, Lucattini, Filippi, Torti, Valente, Rotondo, Ottaviani.

ARBITRO: Domenici di Piombino.

MARCATORI: Alberti (2), Marraccini (2), Meacci, Angiolini, Torti.

Dai campionati provinciali arriva un altro 7-0 per una squadra giovanile del Grosseto, ovvero i Giovanissimi, che si impongono fra le mura amiche a spese della penultima Gavorrano. Gli unionisti, seconda forza del girone, dimostrano la maggiore compattezza ed esperienza ma soprattutto si giovano dell’ottima giornata dei loro migliori bomber, ovvero Trombini e Di Chiara che fanno registrare una tripletta ciascuno. Completa l’opera Galloni con una doppietta non meno pesante.

GROSSETO: Scavuzzo, Fabbo, Melfi, Russo, Badia, Troiano, Rizzo, Di Chiara, Trombini, Cavallo, Galloni A disposizione: Canova, Papini, Presicci, Speroni, Schiattarella All. Ciolli-Gorelli.

GAVORRANO: Germano, Sacchelli, Fratila, Olivato, Cecchetti, Mignetti, Santi, Tiralongo, Mazzei, Dema, Felici A disposizione: D’Argenzio, Desiderato, Pietrafresa.

ARBITRO: Consoli di Grosseto.

MARCATORI: Galloni (2), Trombini (3), Di Chiara (3).

Nel girone livornese e grossetano, nella seconda fase della stagione i Giovanissimi B espugnano il rettangolo di gioco dell’Academy Audace nel testacoda fra prima e ultima con uno spettacolare 3-1; reti di Pisotta, Benetello e Veglianti per i maremmani.