Giovane coppia follonichese beccata a rubare nei garage

FOLLONICA – Si aggiravano con fare sospetto, con in testa i caschi da moto, tra le auto parcheggiate e i garage. Due giovani follonichesi, un ragazzo e una ragazza ventenni sono stati denunciati dai carabinieri della compagnia di Follonica. I due sono stati notati da un militare che stava rientrando a casa. L’uomo ha chiamato il Radiomobile che ha fermato la coppia.

I due avevano con sé arnesi da scasso, guanti da lavoro e una torcia. A pochi passi è stato rinvenuto anche uno scooter rubato tra sabato e domenica da un garage. Lo scooter era stato lasciato su una strada laterale e usato come mezzo per spostarsi da un obiettivo ad un altro. Sotto la sella sono stati trovati infatti anche altri arnesi da scasso.

I carabinieri hanno ricostruito anche ulteriori “visite” effettuate dalla coppia durante la notte, in particolare una all’interno di un’autovettura dalla quale avevano prelevato solo un pacchetto di sigarette. Entrambi dovranno rispondere di furto in abitazione e furto aggravato. Sono in corso accertamenti su altri episodi simili avvenuti nei giorni scorsi.