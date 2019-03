SCANSANO – Un furgone ha preso fuoco per strada, sulla provinciale Scansanese dopo il bivio per Montorgiali in direzione Scansano ed è andato completamente distrutto nell’incendio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale di Scansano. Per il momento non sono stati riscontrati danni a persone. La dinamica del rogo è in corso di accertamento.