Edizione record per il 19° memorial Valentina Infantino con ginnaste da tutta la Toscana

GROSSETO – Sarà un’edizione da record la diciannovesima del memorial Valentina Infantino, il tradizionale torneo di ginnastica ritmica a coppie quest’anno abbinato al primo trofeo Città di Grosseto a squadre. Al palasport di via Lago di Varano, nel pomeriggio di sabato 23 marzo, sono attese 360 atlete da tutta la Toscana.

Oltre ai sodalizi maremmani Barbanella Uno, Artistica Grosseto e Società Ginnastica Grifone, che organizza l’evento sotto l’egida Uisp, saranno in pista Perticale Piombino, Casentinese Arezzo, Campomarte Firenze, Atletica Castello Firenze, Il Gabbiano San Casciano. Si partirà nel primo pomeriggio, attorno alle 14, per andare avanti – visto l’alto numero di partecipanti – fino alle 20.

“Rispetto alle altre edizioni – spiega la direttrice tecnica Rossella Marconi – siamo riusciti a individuare una data libera tra le tante in questo impegnativo periodo dell’anno, e le società subito hanno risposto alla grande. Segno che questi appuntamenti sono ormai apprezzati e conosciuti in tutta la regione e che anzi possono rappresentare un evento di qualità e di livello per preparare i campionati Uisp e della Federazione”.