Contro il Camaiore potrebbe essere festa scudetto. Ecco dove fare il biglietto

GROSSETO – La partita di domenica contro il Camaiore potrebbe sancire la matematica vittoria del campionato di Eccellenza. Questa ipotesi si verificherà se il Grosseto dovesse battere il Camaiore e, contemporaneamente, il Fucecchio dovesse perdere in casa del Castelfiorentino. Se invece i bianconeri dovessero vincere o pareggiare, il verdetto sarebbe rimandato al turno successivo.

In città il morale continua a essere alto, soprattutto dopo la grande partecipazione di ragazzi e bambini alla bella vittoria contro il Fucecchio. Proprio per questo la società ha deciso di regalare nuovamente l’entrata gratuita allo stadio ai bambini delle scuole calcio e ai loro genitori, e lo ha fatto ringraziando le società con una lettera. “Vi ringraziamo per aver veicolato il nostro invito per la partita con il Fucecchio ai Vostri piccoli atleti – si legge nella lettera inviata dalla società -, la presenza dei quali è stata sicuramente la vittoria più importante di domenica. Crediamo che il nuovo e ritrovato entusiasmo intorno all’US Grosseto sia merito della squadra e dei risultati ma anche e soprattutto frutto di quello che la presenza massiccia di Voi scuole calcio è riuscita a trasmettere. Pertanto, siamo lieti di rinnovare l’invito a tutti i bambini della Vostra scuola calcio affinchè affollino nuovamente la Curva Nord dello Stadio Carlo Zecchini con il solito entusiasmo”.

La prevendita dei biglietti è già aperta da ieri, e i punti dove poter acquistare il biglietto sono: tabaccheria Magnani di via Inghilterra, tabaccheria Stolzi di via Roma, edicola La Vasca di piazza Rosselli, bar Panetteria Mazzini di via Mazzini, Habanera Cafè di via Cimabue, Il Semaforo di via Parini, l’edicola Dominici di viale Einaudi e l’Insolito Caffè di Marina di Grosseto.

Dopo l’affluenza record registrata contro il Fucecchio, che oltretutto era giornata biancorossa, unica giornata della stagione in cui gli abbonamenti non valgono, la società unionista è pronta a chiamare nuovamente a raccolta i tifosi in una giornata che potrebbe passare alla storia per la promozione del Grosseto.