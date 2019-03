Cattivi odori in città, Marras: «Intervenire presto per tutelare cittadini e imprese»

GROSSETO – “Il voto unanime di ieri, del Consiglio comunale di Grosseto, è eloquente e impegnativo, anche per me. Per dare ancora maggiore forza alle richieste del territorio ho deciso di far mio l’appello della città e sollecitare con una mozione l’intervento della giunta regionale” a dirlo è il consigliere regionale Leonardo Marras, capogruppo del Partito Democratico, che annuncia la mozione con cui impegna la giunta regionale ad intervenire regolando modalità d’esercizio e di controllo per gli impianti a biogas

“Il fine – aggiunge il capogruppo – è che siano dettagliate modalità sostenibili di esercizio degli impianti tutelando contemporaneamente i cittadini e le attività”. In particolare, nell’atto si impegna la giunta ad adeguare la normativa regionale in materia di emissioni odorigene degli impianti a biogas in modo da essere compatibili con la vita della comunità cittadina, oltreché con l’ambiente.

“Sono disponibile da subito ad incontrare il comitato – prosegue Marras – per acquisire eventuali elementi non ancora a disposizione degli uffici regionali”.