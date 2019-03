Carta di pagamento: differenze e vantaggi tra Carte di debito, Carte di credito e Prepagate

Da quando le carte di pagamento sono entrate nella nostra quotidianità, non serve più andare in giro con i contanti e non è più necessario recarsi periodicamente in banca o al bancomat per prelevare denaro.

Le carte di pagamento hanno rivoluzionato il nostro modo di fare acquisti e ci danno la libertà e la sicurezza di muoverci senza contanti. Quelle più evolute offrono anche una raccolta punti e rendono ancora più vantaggioso il pagamento con carta.

Esistono diversi tipi di carta di pagamento e ognuna ha delle caratteristiche ben precise che la rendono adatta per un determinato uso piuttosto che per un altro. Allora scopriamo insieme quali sono le differenze tra carte di debito, carte di credito e prepagate.

Carte di debito

Le carte di debito sono chiamate comunemente bancomat e sono senza dubbio le più diffuse. Il loro utilizzo è molto semplice: per pagare in negozio basta strisciare la carta o inserirla nell’apposito lettore, quindi occorre digitare il PIN, un codice numerico segreto comunicato al titolare della carta al momento del rilascio.

Alcune carte di pagamento funzionano anche in modalità contactless e rendono la procedura di pagamento ancora più semplice e rapida. Infatti in questo caso, quando l’importo da pagare è inferiore ai 25€, basta avvicinare la carta al lettore POS e non occorre neanche digitare il PIN.

Per procedere al pagamento è necessario che il denaro speso sia presente nel conto corrente collegato e l’operazione viene processata in tempo reale. Chi paga con carta di debito, quindi, può spendere solo i soldi in suo possesso e versati nel conto bancario legato alla carta. Per l’operazione non è richiesta alcuna commissione, infatti pagare con questa tipologia di carta è molto conveniente.

Carte di credito

Le carte di credito hanno un funzionamento simile rispetto alle carte di debito, ma prevedono delle funzionalità aggiuntive. Infatti il pagamento viene solitamente differito al mese successivo e, a differenza di quanto avviene con la carta di debito, non è processato in tempo reale.

Questa particolarità rende possibile il pagamento anche nell’ipotesi in cui il denaro speso non sia presente sul conto in quel momento. Di fatto è la banca ad anticipare i soldi al cliente e li preleverà dal suo conto il mese successivo. L’unico limite è rappresentato dal plafond assegnato, che rappresenta l’importo massimo che la banca può anticipare ogni mese al cliente.

A questo vantaggio se ne aggiungono anche altri. Alcune carte di credito permettono anche di rateizzare i pagamenti, così il cliente può spalmare le spese più impegnative nell’arco di qualche mese. In questo caso pagherà anche dei costi aggiuntivi che saranno proporzionali alla spesa.

Carte prepagate

La carte prepagate sono legate o meno ad un conto corrente e per essere utilizzate, vanno ricaricate. Se ad esempio il cliente versa 200€ nella sua prepagata, allora potrà spendere un importo non superiore a quella cifra.

Nel pagamento con la carta prepagata non si va ad attingere al conto corrente e il limite di spesa è rappresentato dall’importo che è stato versato per ricaricarla. Fino a qualche anno fa questa carta di pagamento era quella più utilizzata da chi voleva mettersi al riparo dalle frodi, soprattutto online. Nel caso in cui un malintenzionato riesca a impossessarsi delle credenziali della carta, il rischio è limitato all’importo ricaricato, visto che la carta non è legata ad un conto corrente.

Oggi la sicurezza delle carte di pagamento ha raggiunto degli standard molto elevati e grazie a sistemi di crittografia avanzati, il rischio di frodi è sempre più remoto. Le prepagate rimangono comunque una valida soluzione per i clienti più giovani o per gli acquisti di piccola entità.

Altri vantaggi associati alle carte di pagamento: dalle raccolte punti al cashback

Fin qui abbiamo visto i vantaggi più comuni delle carte di pagamento, ma alcune di queste si sono spinte ancora oltre, aggiungendo dei benefici molto apprezzati dai clienti. Dalle raccolte punti all’opzione cashback, queste carte sono sempre più evolute!

È il caso di carte di pagamento che sono anche carta fedeltà multipartner. In questo caso i clienti accumulano punti per ogni acquisto effettuato. I punti accumulati si possono convertire in premi o buoni sconto da utilizzare presso i partner convenzionati e rendono gli acquisti davvero convenienti.

Altre carte di pagamento offrono invece l’opzione cashback, ancora poco diffusa e conosciuta in Italia. I clienti che fanno più acquisti con la carta, ricevono indietro una piccola frazione di quanto speso, in questo modo vengono premiati per la loro fedeltà e risparmiano.

La rivoluzione delle carte di pagamento ha portato a chi le utilizza moltissimi vantaggi. Sembra incredibile, ma basta utilizzare la carta per i propri acquisti per ricevere in cambio premi, sconti e perfino rimborsi. Se non l’hai ancora fatto, scegli la carta che soddisfa meglio le tue esigenze e inizia subito a sfruttare i suoi benefici.