Balneari di Maremma incontrano il ministro: «Al lavoro per uscire definitivamente dalla Bolkestein»

GROSSETO – Il presidente provinciale Sib Confcommercio Grosseto e vicepresidente regionale del sindacato Enrico Franceschelli esprime piena soddisfazione dall’incontro con il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo Gian Marco Centinaio che si è svolto a Forte delle Marmi sul tema del futuro della durata delle concessioni degli stabilimenti balneari.

All’incontro hanno partecipato il presidente nazionale del sindacato Sib Confcommercio Antonio Capacchione e la nuova presidente regionale Stefania Frandi: “Come aveva manifestato negli altri incontri – spiega Franceschelli – il Ministro ha affermato che l’ottenimento della nuova durata è soltanto un primo passo per la salvaguardia delle imprese esistenti, ed ha confermato il suo intento ad una uscita definitiva dei balneari dalla Bolkestein. Il Ministro ha illustrato che questa operazione ha bisogno di un lavoro molto serio e puntuale per il quale ha istituito un tavolo tecnico con le associazioni di categoria, tra cui il Sib sarà parte fondamentale, al fine di redigere un documento da discutere in Europa per raggiungere l’auspicato risultato”.

Nel corso del convegno è emerso che la Regione Toscana sta emanando una circolare attuativa valevole per tutti i comuni costieri “Nella circolare – illustra il Sib – saranno presenti indicazioni per le amministrazioni comunali su come applicare la nuova durata delle concessioni ai sensi della legge di bilancio dello Stato, determinando il ricalcolo del valore della concessione con riferimento alla nuova scadenza al 1 gennaio 2034 e di conseguenza l’importo dovuto all’Erario per l’imposta di registro”.

Secondo quanto spiegato nell’incontro, il concessionario “sarà chiamato a manifestare la volontà di formalizzare la rideterminazione della durata, pagando l’imposta di registro e comunicando al Comune di riferimento l’opzione per la formalizzazione, scegliendo tra la semplice annotazione della nuova durata sul titolo concessorio oppure facendo un atto ricognitivo, costituente atto aggiuntivo al titolo concessorio”.

Per maggiori informazioni, il sindacato Sib Confcommercio Grosseto rimane a disposizione degli operatori del settore, tel. 0564 470226, oppure mail carlo.ricci@confcommerciogrosseto.it.