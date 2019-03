Aperture festive, firmata l’ordinanza: «Estetiste e parrucchieri ora possono scegliere liberamente»

ORBETELLO – «Il Sindaco ha disposto la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi di acconciatore ed estetista sia in termini di ore che di aperture domenicali e festive, nel rispetto ovviamente di quanto previsto nei relativi contratti nazionali di lavoro dei dipendenti in materia di orari e giorni lavorativi» a farlo sapere è l’assessore al commercio, Maddalena Ottali che, nelle settimane scorse, ha incontrato le associazioni di categoria del settore che si sono dette completamente favorevoli all’intervento.

«Già dai mesi scorsi abbiamo messo mano alla disciplina del settore con l’approvazione del nuovo “Regolamento per le attività di acconciatore ed estetista, tatuaggio e piercing” che – spiega Ottali – ha adeguato la regolamentazione comunale che non veniva aggiornata dall’anno 2000 alle recenti modifiche legislative nazionali e regionali in materia. Il grande lavoro di revisione della regolamentazione di questo settore artigianale si conclude con l’ordinanza del sindaco di definizione degli orari di apertura. E’ la stessa legge nazionale a prevedere che “i Comuni devono adeguare i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere” e che “ciò costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese”».

La strada della liberalizzazione degli orari di apertura, che ha già coinvolto altre categorie economiche, si estende ora a questa tipologia di attività che potranno scegliere i propri orari di lavoro, calibrati sulla base delle differenti esigenze di ognuno. Sulla libertà degli orari degli esercizi commerciali si risale al 2011 e oggi abbiamo deciso di estenderla per analogia, anche recependo la Direttiva Bolkenstein e relativa legge di recepimento, anche a queste attività artigianali, certi che valorizzare la concorrenza significhi fare il bene di un settore importante come quello oggetto del presente intervento che, con l’approssimarsi della stagione turistica potrà senz’altro beneficiare di questa possibilità».

«Da anni infatti – conclude l’assessore – ricevo da parte degli operatori del settore istanze di apertura anche del Comune di Orbetello a questa novità e sono certa pertanto che l’atto che il sindaco ha firmato in questi giorni, riceverà il plauso della categoria e degli utenti stessi».