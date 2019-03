Al via i corsi di Confesercenti sulla sicurezza sui luoghi di lavoro

GROSSETO – Proseguono i corsi di formazione di Cescot, l’agenzia formativa di Confesercenti. L’associazione di categoria propone tutta una serie di percorsi per la formazione obbligatoria in azienda. Il 25 marzo avrà inizio la formazione nel settore della sicurezza secondo quanto previsto dal TU, il Testo unico 81 con il corso per i datori di lavoro che svolgono la funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Nel mese di aprile si terranno invece i corsi haccp per coloro che effettuano preparazione e somministrazione di alimenti de bevande.

Per informazioni su calendari ed iscrizioni rivolgersi presso la Confesercenti di Grosseto, via de’ Barberi 108, tel. 0564/438803-09, info@cescot.grosseto.it