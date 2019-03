Ultimi giorni per partecipare al concorso di poesia del Kiwanis Follonica

FOLLONICA – Sono rimasti pochi giorni per inviare la propria poesia al Kiwanis club di Follonica e partecipare alla settima edizione del premio nazionale “Cipressino d’oro”. Sono già moltissimi gli elaborati arrivati al club follonichese: anche quest’anno gli appassionati di versi hanno dato spazio alla loro fantasia e la giuria, composta da Gordiano Lupi, scrittore, poeta ed editore di Piombino; Patrice Avella, scrittore e poeta di origine francese ma residente in Italia, e Daniela Cecchini, scrittrice e operatrice culturale di Roma, in giuria da quest’anno ma già madrina dell’evento nel 2018, incarico confermato anche per questa edizione, è già al lavoro per selezionare le migliori poesie del 2019.

Hanno preso parte al concorso molti poeti stranieri: alla premiazione parteciperà come ospite d’onore il professore albanese Arjan Kallço, al quale verrà consegnato un premio per il costante impegno letterario nell’ambito sociale e umanitario. La sua presenza è il simbolo dell’internazionalità de “Il Cipressino d’oro”, oramai rinomato anche fuori Italia. Il tema scelto dal club follonichese per il 2019 è l’integrazione, declinato al mondo dell’infanzia, in particolare all’insegnamento che deve essere dato alle nuove generazioni. Il premio vede il supporto dell’artista Gian Paolo Bonesini che ogni anno dona al club alcune sue opere che poi vengono consegnate ai vincitori, e ha il patrocinio del Comune di Follonica.

La cerimonia di premiazione sarà sabato 11 maggio, alle ore 17 alla sala Tirreno di via Bicocchi 53A, a Follonica: saranno presenti le principali cariche nazionali del Kiwanis International – Distretto Italia/San Marino e l’attore napoletano Angelo Jannelli, noto come “Ambasciatore del sorriso”. Partecipare è gratuito e semplice: il testo inviato dovrà essere inedito e non premiato in altri concorsi letterari. Oltre al componimento poetico, i partecipanti dovranno inviare alla segreteria del “Cipressino d’oro” la scheda d’adesione, compilata con i dati richiesti, e sottoscritta. L’iscrizione potrà avvenire tramite email (follonica@kiwanis.it) o a mezzo posta (Premio Cipressino d’oro – Kiwanis Club Follonica, via Lamarmora 62, Loriano Lotti, 58022 Follonica, Grosseto). I compositori, se daranno il loro consenso, potranno vedere la propria opera pubblicata in un’antologia edita dalla casa editrice Il Foglio Letterario di Piombino. Per tutte le informazioni è possibile scrivere all’indirizzo mail follonica@kiwanis.it o chiamare il numero 347 6754324.