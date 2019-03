Spari contro la folla, almeno un morto: torna l’incubo terrorismo

UTRECHT (OLANDA) – Torna l’incubo terrorismo nel nord Europa. Stavolta sangue in Olanda, nella città di Utrecht.

Gli spari sui passeggeri di un tram, in piazza 24 ottobre, sono partiti attorno alle 10,45 di lunedì 18 marzo. L’attacco è avvenuto in una zona periferia: l’attentatore sarebbe un uomo, ma la polizia di Utrecht (nella foto un’immagine tratta dalla pagina Facebook ufficiale) non esclude che a colpire siano state più persone.

Ci sarebbe almeno una vittima, oltre a diversi feriti. I soccorsi sono tuttora sul posto, mentre le forze dell’ordine danno la caccia ai responsabili.

Appena due giorni fa l’attacco nelle due moschee in Nuova Zelanda aveva provocato 50 morti.