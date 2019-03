FOLLONICA – Dopo i successi conquistati durante le sfilate, in questo 2019 per il rione Senzuno arriva anche la “consacrazione” del premio de IlGiunco.net. Per la quarta volta consecutiva infatti il rione gialloverde ha sbaragliato gli altri sette rioni aggiudicandosi a suon di voti, sulle pagine digitali del quotidiano della Maremma, il contest de “Il carro che mi piace di più”. E così dopo la fascia di Miss Carnevale vinta dalla reginetta Sara Maione e la coppa per la migliore mascherata a terra, Senzuno si porta in dote anche il premio de IlGiunco.net in questa annata da triplete.

Il premio è stato consegnato ieri durante uno degli appuntamenti conviviali del rione dal direttore de IlGiunco.net Daniele Reali al presidente Michele Nannini. Presenti alla consegna anche il sindaco di Follonica Andrea Benini e l’assessore al carnevale Alberto Aloisi.

«Le vittorie di quest’anno – spiega il presidente Nannini – nascono da lontano, dalle delusioni e dalle sfortune delle edizioni passate che ci hanno spinto a migliorarci ancora e a portare avanti quell’idea di gruppo che è fondamentale nel nostro rione. Ogni elemento non sarebbe lo stesso senza il supporto del resto della compagnia e siamo molto contenti che il pubblico del Giunco e del carnevale apprezzino ogni anno di più il frutto dei nostri sforzi, è anche grazie a loro che il rione ma più in generale tutto il carnevale sta crescendo in qualità ed impegno».

La classifica definitiva – Ecco la classifica definitiva che ha decretato la vittoria di Senzuno: Senzuno 207, Chiesa 92, 167 Ovest – Campi Alti al Mare 82, Pratoranieri 17, Cassarello 13, Zona Nuova 9, Centro 6, Capannino 1

