Pioggia di medaglie in Polonia per i danzatori maremmani: un oro, un argento e due bronzi

GROSSETO – Ancora successi per il mondo della danza grossetano. Gli atleti maremmani si sono distinti in Polonia, all’IDO European couple dance championships portando a casa numerose medaglie in tutte le categorie, dai più piccoli, Simone Provenni e Giulia Vichi medaglia d’oro in bachata, argento in merengue e bonzo in salsa. Medaglia di bronzo anche per l’atleta Tommaso Mancini nel caribbean show dance singolo maschile categoria junior e finalista nel salsa shine singolo maschile junior ottenendo la quinta posizione.

Medaglia d’argento per la coppia Leonardo Aluigi e Laura Pallari nel caribbean show duos su 18 coppie. Leonardo Aluigi finalista nel caribbean show solo male adult. L’atleta Denise Baricci alla sua prima gara in categoria junior, non ancora dodicenne, pur ballando con atlete di categoria e anni superiori ha ottenuto la semifinale nel salsa shine singolo femminile junior ottenendo l’undicesimo posto su ben 54 atlete. Denise Baricci in coppia con il ballerino Tommaso Mancini ha ottenuto ben quattro finali conquistando il quarto posto in salsa sesto posto in bachata ottavo posto in merengue e uno quinto posto nel salsa shine duo su ben 22 coppie. Finale sfiorata nel caribbean show dance coppia dove hanno ottenuto la settima posizione.