Pareggio esterno dei Giovanissimi del Gavorrano, battuti di misura gli Allievi

BAGNO DI GAVORRANO – Sconfitta di misura per gli Allievi regionali di Walter Trentini, superati da un Galluzzo Oltrarno che nella ripresa ha fatto valere la sua superiorità, dopo che nella prima frazione i rossoblù erano riusciti a tenere la porta inviolata.

GAVORRANO: Brunelli, Rubegni, Sili (1′ st Porciani), Zanaboni (21′ st Marchionni), Carrella, Chiodo, Curcio, Molha, Caronia, Avenoso, Adami (32′ st Capitani). A disp. Barbanera, Toninelli. All. Marconi.

GALLUZZO: Medici, Giungni (18′ st Buccianti), Trincia (32′ st Scarti), Forconi (21′ st Ragni), Travaglini, Checcucci, Lombini (10′ st Il Grande), Fossi (1′ st Lastrucci), Mavecchi, Marino, Gasperini (7′ st Del Negro). A disp. Dell’Innocenti.

ARBITRO: Scavuzzo di Grosseto.

MARCATORI: 8′ Lombini.

Non basta un buon primo tempo agli Allievi interprovinciali di Luca Grossi per uscire indenni dal confronto con l’Academy Portoferraio, che prevale con un 2-0 corsaro. Il Gavorrano nella prima frazione non ha concretizzato alcune buone palle gol e ha colpito anche due pali. Nel secondo tempo la squadra, un po’ stanca, si è allungata e gli elbani hanno sfruttato le due occasioni create.

GAVORRANO: Cacialli, Piscopo, Pazzagli (1′ st Ciccotti), Russo (16′ st Di Lorenzo), Bicocchi, Haxhini (20′ st Spasenie), Confortini, Centrella, Palmieri, Bloise (7′ st Mariotti), D’Argenzio (1′ st Gentili). A disp. Toninelli.

PORTOFERRAIO: Giannini, Tani, Cirafici, Conci, Cappagli, Ferraris, Petito, Marnu, Pellino, Romano, Cancro. A disp. Russo, Leoni, Cappiello, Soldatini, Coscarella.

MARCATORI: 10′ st Cappiello, 35′ st Conci.

Buon pareggio per i Giovanissimi regionali di Patrizio Marconi, che vanno vicino al colpaccio sul campo del Montelupo chiudendo con un buon 1-1. Guarino porta in vantaggio i rossoblù al quarto d’ora della ripresa, ma i fiorentini al 36′ riescono a rimettere in piedi la partita con Zanieri.

MONTELUPO: Murdocca, Villani, Magazzini, Marchiani, Michelucci, Costagli, Toccafondi, Coppola, Zanieri, Matteuzzi, Scarselli. A disp. Tartaglione, Bianchini, Bruno, Chellini, Grippo, Masoni, Zagli, Di Cuzzo. All. Bartalucci.

GAVORRANO: Boe, Chelli, Temperini, Guarino, Cappellini, Quinzi, Arena, Antonini, Pagnini, Mancinelli, Madonna. A disp. Germano, Cecchetti, Guidi, Olivato, Sacchelli.

ARBITRO: De Gaetano di Empoli.

MARCATORI: 14′ st Guarino, 36′ st Zanieri.

Pesante sconfitta per 7-0 i Giovanissimi provinciali, allenati da Alberigo Bisceglia, che non sono riusciti a fermare la corazzata Us Grosseto, che ha praticamente chiuso il match nel primo tempo nel quale ha messo a segno ben cinque reti. In evidenza Trombini, autore di una tripletta; Galloni e Di Chiara, che hanno firmato una doppietta.

GROSSETO: Scavuzzo (21′ st Canova), Fabbo, Melfi, Russo (4′ st Presicci), Badia, Troiano, Rizzo (7′ st Papini) , Di Chiara, Trombini, Cavallo (26′ Speroni), Galloni (16′ st Schiattarella).

GAVORRANO: Germano, Sacchelli, Fratila, Olivato, Cecchetti, Mignetti (18′ st Desiderato), Santi (12′ st Pietrafesa), Tiralongo (6′ st D’Argenzio), Mazzei, Demi, Felici.

MARCATORI: 4′ e 33′ Galloni, 13′, 19′ e 12′ st Trombini, 30′ e 25′ st Di Chiara.



Gli Esordienti 2006 di Massimo Vannetti (nella foto) fanno registrare sul campo del Roelle un’ottima prestazione con una vittoria, una sconfitta ed un pareggio nel tre tempini disputati.

Due belle gare hanno disputato anche i Pulcini 2008 nel recupero con il Massa Valpiana e a Grosseto contro il Saurorispescia.

Il Gavorrano Real Follonica ha messo in campo anche quattro squadre Pulcini 2009, avendo a disposizione la bellezza di quaranta bambini. Nello scorso fine settimana si sono disputati una serie di recuperi, che hanno impegnato i mister Thomas Rotelli e Paolo Filippini, che hanno potuto contare sull’aiuto dei dirigenti accompagnatori.

Nello scorso weekend hanno avuto infine la possibilità di provare l’emozione della partita anche i Piccoli Amici 2013/2014 allenati da Samuele Bogi, che si sono confrontati con il Salivoli. La mattinata è stata molto piacevole per tutti i bambini partecipanti.