Monterotondo Marittimo, parte la riqualificazione di bordure e aiuole

MONTEROTONDO MARITTIMO – Il Comune di Monterotondo Marittimo ha avviato la riqualificazione di bordure e aiuole sulle strade comunali e provinciali. Ad abbellire gli ingressi del paese saranno essenze arboree tipiche della macchia Mediterranea, ma anche essenze floreali tra le quali rose e camelie.

La prima aiuola ad essere sistemata è quella in prossimità del cimitero. I lavori proseguiranno questa settimana con l’aiuola nella zona della cava; poi in via Guido Gessa all’ingresso del centro abitato, e infine nella zona del centro-sociosanitario. L’investimento complessivo è di 20mila euro.

“Migliorerà così l’aspetto delle strade che portano a Monterotondo Marittimo –afferma il sindaco Giacomo Termine – il decoro urbano è importante per dare l’idea di un paese curato e amato: le aiuole garantiranno un tocco di colore e saranno un bel biglietto da visita per chi arriva nel nostro comune”.

“Anche la cura del verde rientra nel complesso sistema di azioni integrate – prosegue il sindaco – portate avanti in questi anni dal Comune di Monterotondo Marittimo per la manutenzione degli spazi urbani e la vivibilità del territorio, aspetti che concorrono a determinare la qualità della vita dei cittadini.”