Maremmana in tv: a Ciao Darwin arriva la reginetta del carnevale

ORBETELLO – «Su oltre 50 persone, che concorrevano nella mia stessa categoria, hanno scelto me» tanta la soddisfazione per Veronica Boccanera, reginetta del Carnevaletto da Tre Soldi 2018 per essere stata scelta come concorrente alla celebre trasmissione di Canale 5, Ciao Darwin.

«Erano aperti i casting a livello nazionale e ho voluto provare – racconta Veronica – non mi sarei mai aspettata di essere scelta. Fra l’altro la soddisfazione è stata doppia perché non sono stata scelta per il mio aspetto, ma per le mie passioni: ho partecipato dal lato della conoscenza contro l’ignoranza e l’intero colloquio di presentazione si è incentrato sulla mia passione per lo studio».

Bella senza dubbio, Veronica ha vinto nel 2016 la fascia di Miss Toscana nell’ambito del concorso Miss Italia, ma è anche una giovane donna che ama accrescere il proprio bagaglio culturale: «Volevo occuparmi dei bambini piccoli – spiega – per questo mi sono specializzata in psicopedagogia per lavorare negli asili nido, ma non perdo mai l’occasione di approfondire ogni argomento, dalle lingue alla letteratura».

La puntata, registrata nei giorni scorsi, andrà in onda il 29 marzo: «Vietato fare spoiler – conclude Veronica – posso solo dire che la mia prima volta in televisione è stata un’esperienza meravigliosa. Per l’anno prossimo sto pensando anche di partecipare al casting per il ruolo di Madre Natura, vedremo cosa succederà».