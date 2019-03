Lutto in città, «Ci ha lasciato una persona di grande intelligenza e cultura»

FOLLONICA – È scomparso ieri all’et di 70 anni Federico Bigongiari, follonichese, molto conosciuto in città anche per aver ricoperto il suo ruolo di dirigente comunale.

Il sindaco Andrea Benini lo ricorda co sul suo profilo Facebook. «Ciao Federico. Ci ha lasciati una persona di grande intelligenza e cultura, uomo saggio, curioso, perbene. È stato Dirigente di questo Comune, cittadino attento, puntiglioso, che sapeva assumere uno sguardo critico e mai banale sulle piccole cose della città, come sulle grandi questioni politiche e della società».

«A volte mi prendeva sotto braccio, facevamo chiacchierate in cui non lesinava critiche, osservazioni, suggerimenti. Sapeva farlo in modo leggero, incisivo, stimolante; condividendo, magari, una considerazione sull’ultimo libro che aveva letto o su un articolo che aveva appena commentato su fb».

«Una grande esperienza professionale, che sentiva l’urgenza di tramettere. Lo faceva scrivendo (scriveva tanto, su tutti i mezzi a disposizione, lo faceva incessantemente). Lo faceva anche attraverso l’impegno politico, vissuto in questi anni con entusiasmo, perfino con impeto. La stessa forza, convinzione, competenza che lo portava ad esporre le sue opinioni, sempre, in modo fiero, ma mai irrispettoso; a elaborare proposte, anche sorprendenti, alcune addirittura spericolate».

«Era un uomo buono, di una intelligenza sottile, che amava la sua città , adorava studiare, approfondire, non dava niente per scontato… parlare con lui era stimolante, a volte perfino avventuroso. Devoto alla sua Miria. Ciao Federico!».

Domani, martedì 19 marzo, alle 9,30 l’ultimo saluto alla chiesa di San Leopoldo.