Legge di bilancio: terzo incontro a Follonica con Cna per parlare delle novità

FOLLONICA – Terzo appuntamento, mercoledì 20 marzo, alle 17.30, nella sede Cna di Follonica, in via Aurelia vecchia 1325, per parlare delle novità introdotte dalla legge di Bilancio dalla pace fiscale al nuovo regime forfettario fino ad arrivare alle modifiche sull’accesso alle pensioni (nella foto il presidente di Cna Riccardo Breda).

L’incontro, che rientra nelle iniziative promosse per i 70 anni dell’associazione grossetana degli artigiani ed è rivolto ad associati e cittadini, sarà occasione anche per parlare di finanziamenti, come la legge Sabatini e i bonus formazione 4.0.

L’ultimo seminario su questi temi è in programma lunedì 25 marzo nella sede Cna di Castel del Piano.