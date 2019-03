GROSSETO – Anche un’automedica è rimasta coinvolta in un incidente avvenuto solo pochi minuti fa alla rotonda di via Monterosa, a Grosseto. Non è ancora chiara la dinamica su cui sono in corso i rilievi da parte della Polizia municipale. Nell’incidente è rimasta coinvolta una vettura e un’automedica.

di 12 Galleria fotografica scontro alla rotonda 2019