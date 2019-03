Grinta e tenacia non bastano, sconfitti a Follonica i rimaneggiati Under 15 del Cp

FOLLONICA – Sconfitta per 9-1 per la formazione Under 15 del Circolo Pattinatori Cieloverde sulla pista del Follonica B. I grossetani allenati da Marco Zanobi hanno lottato con grinta ma non hanno potuto far altro che alzare bandiera bianca, essendo scesi in campo con soli cinque atleti, compreso Valerio Gemignani che si è improvvisato portiere per la contemporanea assenza di Vittoria Masetti e Luca Peruzzi Squarcia. Di Tobia Tognarini, nella ripresa, al 22′ la rete grossetana. Il primo tempo si è chiuso comunque solo sul 4-0 e questo la dice lunga sulla voglia di fare dei giovani Pattinatori.



Follonica B-Cieloverde Grosseto 9-1

FOLLONICA B: Ernesto Maggi, Grossi; Margheriti (2), Adriano Maggi (1), Masconni, Fabbri (2), Polverini (3), Agresti (1). All. Franco Polverini.

CIELOVERDE: Gemignani; Giusti, Cardi, Lumi Burroni, Tognarini (1). All. Marco Zanobi.

ARBITRO: Matteo Galoppi.