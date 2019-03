Follonica Basket, una sconfitta e un bel successo per gli Under 13

FOLLONICA – Una sconfitta e un bel successo entrambi fuori casa per gli Under 13 del Follonica Basket sul difficile campo della capolista Pielle Livorno nell’ultima di andata della Coppa Primavera, che prevale con un secco 67-27. Con una rosa ai minimi termini, i biancoblu giocano un gran primo tempo, commettono qualche errore di troppo in attacco, ma una buona difesa tiene la partita aperta all’intervallo. Nel terzo quarto i padroni di casa scappano via e allungano fino al 67-27 finale ma i follonichesi hanno dato tutto e fornito una discreta prova.

PL Livorno – Follonica Basket 67-27 (12-5) (16-6) 28-11 (22-7) (17-9)

Follonica Basket: Cacialli, Dell’Anna, Mezzani 6, Pacini 3, Signorini 2, Anselmi 1, D’Alessandro 5, Albano 8, Bernardi 2. All. Mostardi.

Nella giornata successiva, ritorno al successo per la squadra allenata da coach Mostardi nella prima di ritorno, e lo fa con una grande prestazione di squadra battendo 61-51 il Dream Pisa. Ancora a ranghi ridotti, i tredicenni follonichesi partono forte e in un primo quarto dove gli attacchi hanno prevalso sulle difese e chiudono avanti di 1 punto dopo il primo quarto. Nel secondo invece sono le difese a prevalere e i padroni di casa pareggiano all’intervallo. Si torna in campo, anche nel terzo quarto regna l’equilibrio, ma i nostri ragazzi chiudono avanti di 1 punto. Arrivano gli ultimi 10 minuti e Signorini e soci partono fortissimo con una grande difesa e tanta energia che permette di allungare fino al più 15, qualche pallone regalato permette ai padroni di casa di riaccorciare ma niente più. Una vittoria ottenuta con tanta energia e gioco di squadra. La prossima settimana azzurri osserveranno il proprio turno di riposo.

Dream Pisa-Follonica Basket 51-61 (17-18) (10-9) 27-27 (10-11) (14-23)

Follonica Basket: Bottai, Dell’Anna, Caroppo 8, Mezzani, Pacini 14, Signorini 7, D’Alessandro 9, Albano 21, Bernardi 2. All. Mostardi.

Contro il Grosseto sconfitta casalinga per 27-40 per gli Esordienti, ancora a ranghi ridotti a causa degli infortuni, ma bravi a rimanere in partita fino all fine. Fatale qualche distrazione di troppo ha concesso agli ospiti di allungare e portare a casa il risultato. Ma non è da buttare la prestazione dei ragazzi, anche questa volta hanno dato tutto.

Prossima gara, mercoledì 27 marzo alle ore 18.45 contro la Mens Sana Siena al Palagolfo.

Follonica Basket-Grosseto 27-40 (7-10) (6-10) 13-20 (8-10) (6-10)

Follonica Basket: Ruffinato, Mezzani, Spadini, Mendozza, Anselmi, Bernardi, Tosi, Ciaffaraffa, Guzzo, Martini, Imperato. All. Mostardi; dirigente accompagnatore Bernardi.