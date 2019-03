Finisce fuori strada, auto si ribalta nell’uliveto. Il ferito lo trasporta un passante

ORBETELLO – Incidente nella notte nel Comune di Orbetello sulla strada della Parrina. Un’auto è finita fuori strada, per cause ancora in corso di accertamento. Una volta uscita dalla carreggiata l’auto si è poi ribaltata. All’arrivo dei vigili del fuoco e del personale del 118 a bordo dell’auto e nelle immediate vicinanze non c’era nessuno.

Poco dopo si è scoperto che il conducente era stato accompagnato in ospedale du un passante prima dell’arrivo dei soccorsi. La comunicazione ai soccorritori è arrivata direttamente dal 118.